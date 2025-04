België-Wales niet in het Koning Boudewijnstadion? JPL-club pakt uit met grappige verrassing

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Belgische Voetbalbond heeft aangekondigd dat de Rode Duivels een 'Belgische tour' zullen maken tijdens de kwalificatiecampagne voor het WK 2026. Oorspronkelijk werden Brugge of Standard genoemd, maar nu lijkt het erop dat een kleiner stadion nu de kans krijgt om de Rode Duivels te verwelkomen.

Enkele weken geleden maakte de Belgische Voetbalbond bekend dat de Rode Duivels in 2025 verschillende Belgische stadions zullen bezoeken. In plaats van de volledige kwalificatiecampagne in het Koning Boudewijnstadion te spelen, willen ze een minitour langs diverse voetbalstadions organiseren.

Dit nieuws werd met enthousiasme ontvangen door de supporters, die de gezellige sfeer van de stadions verkiezen boven de atletiekbaan en verouderde faciliteiten van het stadion in Brussel. Dit bleek ook uit de volle Cegeka Arena in Genk, die tijdens de terugwedstrijd van de Nations League tegen Oekraïne bruiste van energie.

Voor de wedstrijd in juni tegen Wales was echter wel het Koning Boudewijnstadion gekozen. Dit kwam doordat de velden net na het kampioenschap opnieuw ingezaaid zouden worden en dus tijdelijk ongeschikt zouden zijn voor een wedstrijd.

België tegen Wales… in het stadion van Dender? De perfecte 1 aprilgrap van FCV Dender

Oorspronkelijk werden Brugge, Anderlecht, Standard of Gent verwacht, maar het blijkt dat een club uit de Pro League zijn agenda heeft aangepast om de wedstrijd te organiseren. Inderdaad, het is FCV Dender die zich heeft aangeboden om de Rode Duivels te verwelkomen.

Op 9 juni zal het stadion van Dender het decor zijn voor België-Wales. Met een capaciteit van slechts 12.000 zitplaatsen zal het stadion ongetwijfeld snel uitverkocht zijn.

𝑭𝑪 𝑫𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓 🤝 𝑹𝒐𝒅𝒆 𝑫𝒖𝒊𝒗𝒆𝒍𝒔



Met trots verwelkomen we de Rode Duivels in ons Dender Football Complex! Op 9 juni spelen ze een belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales. Een geweldige keuze van de RBFA om te kiezen voor de Trots van de Denderstreek! pic.twitter.com/LXppDGVudL — FCV Dender EH (@fcdender) April 1, 2025

Dit is natuurlijk de beste 1 aprilgrap van de ochtend. Goed gespeeld door het communicatieteam van FCV Dender.