'RSC Anderlecht schuift twee oud-gedienden aan de kant'

Anderlecht blijft schuiven met zijn pionnen. Twee oud-gedienden moeten de club verlaten, zo is te horen.

Anderlecht werkt zijn jeugdacademie beetje bij beetje bij. Twee trainers kregen te horen dat ze volgend seizoen geen job meer hebben op Neerpede.

Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag. Het gaat om Benoit Haegeman en René Peeters. Peeters is op een zijspoor gezet, Haegeman werd ontslagen.

De twee hebben een stevige staat van dienst bij de club. Peeters was meer dan 20 jaar aan boord bij paarswit. Hij was ook assistent van Besnik Hasi bij de A-ploeg. Nu was hij assistent bij de U18 en U23.

Ook Benoit Haegeman staat al lang op de loonlijst van RSC Anderlecht. Hij werkte in het verleden met heel wat grote namen.

Verschaeren, Stroeykens, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Lavia en zelfs Remco Evenepoel werkten onder zijn vleugels bij Anderlecht.