Zelfs transfervrij is Anderlecht niét langer geïnteresseerd om Dendoncker een nieuw contract aan te bieden

Moet Leander Dendoncker zich opmaken voor een (nieuw) vertrek bij RSC Anderlecht? De aankoopoptie zal paars-wit niet lichten. Maar Olivier Renard wil zelfs helemaal geen moeite doen voor het jeugdproduct.

RSC Anderlecht huurt Leander Dendoncker tot het einde van het seizoen van Aston Villa. In de deal zit een aankoopoptie van zeven miljoen euro vervat.

Het is al even duidelijk dat de Belgische recordkampioen die optie niét zal lichten. Dendoncker kon de voorbije maanden op geen enkel moment bewijzen dat hij dat bedrag waard is.

Vertrek is onafwendbaar

Wel voer voor discussie in de bestuurskamer: moet paars-wit onderhandelen met Aston Villa over een lagere transfersom? Ook daar is ondertussen duidelijkheid over.

Volgens onze bronnen denkt Olivier Renard er zelfs niet aan om Dendoncker een contract voor te schotelen. Zelfs mits een vrije transfer heeft de 32-voudig Rode Duivel geen toekomst in het Lotto Park.

Vrije transfer

En die vrije transfer behoort tot de mogelijkheden. Het contract van de middenvelder in Birmingham loopt tot medio 2026. Maar ook daar heeft Dendocnker helemaal geen toekomstperspectief.