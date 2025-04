Is dit de nieuwe mode in de voetbalwereld? "Jan Vertonghen gaf het zelfs cadeau aan zijn dochter"

Voetbalclubs zetten steeds meer in op streetwear en skatewear, in plaats van alleen de traditionele wedstrijdshirts. Clubs zoals Anderlecht en OHL hebben onlangs stijlvolle collecties gepresenteerd, en het lijkt erop dat mode steeds meer een onderdeel wordt van de voetbalwereld.

Daan Heymans, die in 2021 naar Venezia verhuisde, zag de modehype van dichtbij. "Venezia was echt een modemerk", zegt Heymans in Sporza.

"Het seizoen dat ik er dan speelde, hebben ze zichzelf overtroffen. Gelukkig hadden we een overeenkomst dat ik na elke wedstrijd een truitje kon houden. Die dertigtal shirts was ik snel kwijt."

In België werd de trend ook snel opgepikt. Anderlecht ging samenwerken met het Brusselse merk Paradox, dat hen hielp om een jongere doelgroep aan te spreken. Marketingdirecteur Sophie M'Sallem zegt dat de samenwerking hen hielp om nieuwe fans te winnen.

Anderlecht and Paradox Brussels link up for a streetwear collection. pic.twitter.com/cyuOHjD1Hr — VERSUS (@vsrsus) March 26, 2025

"Samen konden we een verbreding van onze doelgroep ambiëren. We denken voortdurend na hoe we nieuwe fans kunnen werven en jongeren aanspreken. Het is de zoektocht naar de supporter van morgen", vertelt M'Sallem in Sporza.

"Jan Vertonghen heeft het bijvoorbeeld al cadeau gedaan aan zijn dochter. Dat zien we graag." Zo werd de recordinternational onlangs ook gespot met een retroshirt van ex-club Ajax voor hun 125 jaar bestaan.