Jude Bellingham gelooft in stunt van Real Madrid en verwijst zelfs naar knotsgekke strijd met... Anderlecht

Real Madrid moet vanavond een 3-0-nederlaag ophalen om in de race te blijven voor een nieuwe Champions League-eindwinst. Jude Bellingham gelooft alvast in een stunt. En hij verwijst naar... RSC Anderlecht.

Real Madrid kreeg vorige week een 3-0 om de oren bij Arsenal FC. De Koninklijke heeft vanavond een absolute stunt nodig om die scheve situatie recht te trekken.

"Maar ik geloof in de Remontada", gooit Jude Bellingham de handdoek nog niet in de ring. "Het geloof in de kleedkamer is er. En in het eigen Estadio Santiago Bernabeu kunnen we altijd meer."

Bovendien verwees Bellingham naar het verleden van Real Madrid. "Iemand vertelde me ooit over de wedstrijd tegen RSC Anderlecht. Ook toen werd een 3-0 opgehaald."

Bellingham verwijst naar de terugkeer van Real Madrid tegen de Belgische recordkampioen in het seizoen 1984 - 1985. Na een 3-0-nederlaag in Brussel werd het maar liefst 6-1 in de Spaanse hoofdstad.

"Ik geloof erin dat ook wij zo'n wedstrijd kunnen neerzetten", besluit Bellingham. "Anderlecht is hier de voorbije dagen wel een aantal keer over de tongen gegaan. Iedereen wil het alleszins zo zien."