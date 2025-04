Radja Nainggolan heeft een beslissing genomen over zijn toekomst en die kan héél snel rond zijn

KSC Lokeren-Temse krijgt morgen duidelijkheid over zijn licentiedossier. De club verwacht goed nieuws, nadat de administratie de voorbije dagen op volle toeren draaide. "We gaan er dan ook van uit dat alle gevraagde gegevens nu wel binnen zijn", luidt het in het Daknamstadion.

Bij de eerste behandeling van het dossier ontbraken enkele documenten, maar die lijken inmiddels allemaal te zijn aangeleverd. De club heeft de aanvraag bovendien uitgebreid zodat ook deelname aan de Jupiler Pro League mogelijk wordt. “Dat was bij de eerste aanvraag nog niet gebeurd", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Naast het licentiedossier werkt de club ook aan de sportieve toekomst. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor Radja Nainggolan. De voormalige Rode Duivel blonk de afgelopen maanden uit en Lokeren-Temse hoopt hem aan boord te houden. “Iedereen heeft gezien wat de meerwaarde van Radja in onze ploeg is", liet sportief directeur Daniël De Paepe al weten.

Nainggolan zelf staat alvast open voor een langer verblijf in het Waasland. De middenvelder voelt zich duidelijk in zijn sas bij de club en ziet een vervolg wel zitten. “Ik voel me hier gerespecteerd en denk dat ik ook wel getoond heb dat ik ondanks mijn leeftijd fysiek helemaal niet afgeschreven ben.”

De 36-jarige Antwerpenaar sluit een langer verblijf dan ook zeker niet uit. “Wat mij betreft wil ik hier gerust nog twee jaar blijven", klinkt het overtuigd. Daarmee geeft hij een stevig signaal aan de clubleiding én aan de supporters.

Als de licentie effectief toegekend wordt, lijkt niets een ambitieus vervolgverhaal nog in de weg te staan. Lokeren-Temse wil met Nainggolan als uithangbord verder bouwen aan zijn sportieve plannen, ongeacht of dat in 1A of 1B zal zijn.