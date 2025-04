Werkt het deze keer wel tussen Lamkel Zé en STVV? "Didier is een topkerel"

Na het ontslag van Felice Mazzu leek STVV eindelijk weer wat rust te vinden, vooral na de overwinning tegen Cercle Brugge. Maar de terugkeer van Didier Lamkel Zé blijft de gemoederen wel bezighouden in Limburg.

Het is geen geheim dat Lamkel Zé en Mazzu niet door één deur konden. Lamkel Zé viel niet alleen op door zijn gedrag, maar ook door zijn afwezigheid bij trainingen.

Gilles Mbiye-Beya, een goede vriend van de aanvaller, bevestigt dit in de podcast 90 minutes. "Hij kwam soms te laat of miste trainingen. Ik moest hem zelfs helpen om een treinticket te boeken. Als hij me vraagt om een terugticket van Parijs voor dinsdag te boeken, weet ik dat hij maandag niet op de training zal zijn."

Hoewel het talent van de Kameroener onmiskenbaar is, blijft de vraag of hij zich kan aanpassen aan de teamdynamiek. Mbiye-Beya is daar alvast zeer duidelijk in. "Hij kan niet goed functioneren in een ploegsport."

Wat Lamkel Zé ook tegenhoudt om de absolute top te halen, is volgens Mbiye-Beya zijn nonchalance. "Het is een topkerel, maar hij is soms achteloos. Voor hem is verliezen maar verliezen, het is wat het is."

Samenwerking met Vrancken

Nu Wouter Vrancken de leiding heeft over de Kanaries, wordt het interessant om te zien hoe hij met Lamkel Zé omgaat. De Kameroener heeft veel talent, maar zijn houding zorgt toch wel voor de nodige problemen.