Charleroi wil revanche nemen tegen het zwart beest uit Mechelen en kan grote stap zetten richting Europees voetbal: "Deze wedstrijd is nog geen finale, maar..."

Charleroi neemt het morgen op tegen KV Mechelen en wil zijn ambities in de Europe Play-offs kracht bijzetten. De Zebra's mikken dan ook op winst tegen de leider.

Charleroi is nog ongeslagen in de Europe Play-offs. Als de Zebra’s morgen winnen, staan ze op kop aan het einde van het weekend. Maar makkelijk wordt het niet: tegenstander KV Mechelen bleek eerder dit seizoen al een lastig beestje. Malinwa won namelijk zowel op Mambourg (0-1) als thuis (5-2) van de Zebra's.

Trainer Rik De Mil weet dus dat zijn ploeg beter zal moeten presteren dan vorige week tegen Westerlo, waar ze in de slotseconden een zege uit handen gaven. “We waren erg teleurgesteld. Voor het eerst dit seizoen hadden we punten kunnen pakken die we eigenlijk niet verdienden”, vertelt De Mil aan La Dernière Heure.

De ziekenboeg raakt langzaam leeg

Toch heeft De Mil goed nieuws te melden. Parfait Guiagon en Yacine Titraoui zijn terug beschikbaar. Al waarschuwt De Mil voor overhaasting. “Ze zijn nog niet klaar om te starten. We moeten voorzichtig zijn met spierblessures, maar ze zijn inzetbaar.”

Charleroi heeft zijn sterkhouders hard nodig tegen het aanvallend sterke KV Mechelen. “Het zijn twee teams die graag voetballen, maar tijdens de vorige duels hebben we te veel individuele fouten gemaakt. Malinwa is dodelijk in de omschakeling. Dat moeten we nu beter aanpakken.”

Na het duel met KV Mechelen speelt Charleroi twee keer tegen Dender. “Deze wedstrijd is nog geen finale, maar als we winnen, kunnen we iets bijzonders neerzetten. Na deze week zullen we weten waar we echt staan”, besluit De Mil.