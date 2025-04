"Hij zou zondag beschikbaar kunnen zijn": de terugkeer van een Rode Duivel bevestigd door zijn coach

Roméo Lavia ziet opnieuw het einde van de tunnel bij Chelsea. Zal zijn lichaam hem met rust laten tot het einde van het seizoen?

Terwijl Roméo Lavia tussen september en half december eindelijk wedstrijden kon spelen, wordt zijn tweede helft van het seizoen opnieuw verstoord door terugkerende blessures. Kort terug in maart, was hij opnieuw buiten strijd vanwege een dijblessure.

De interlandbreak had hem volledig moeten helpen herstellen, maar hij moest zijn terugkeer opnieuw uitstellen. Woensdag werd echter aangekondigd dat de Rode Duivel was teruggekeerd op de groepstraining.

Terug tegen Fulham?

Genoeg om hem dit weekend in de selectie te zien? Voorzichtigheid was geboden: gedurende het hele seizoen heeft het medische team van Chelsea telkens voorzichtig gehandeld om Lavia niet te overhaasten bij zijn terugkeer naar competitie.

In de persconferentie toonde Enzo Maresca zich optimistisch. "Roméo is terug. Hij traint mee met de groep en zou beschikbaar kunnen zijn voor de wedstrijd van zondag. We zullen proberen met hem hetzelfde te doen als met Reece James," legde de coach van de Blues uit.

Met Lavia en James heeft Chelsea twee spelers die soms nog raadselachtig zijn: "Ik zou willen dat Reece elke drie dagen kan spelen, maar het is aan ons om dat te beheren en hem te helpen. We zullen proberen hetzelfde te doen voor Roméo, want hij is een belangrijke speler voor ons." Roméo Lavia heeft laten zien wat hij kan wanneer hij op het veld staat. Maar dat kon slechts dertien keer gebeuren in alle competities dit seizoen.