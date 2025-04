Johan Boskamp laat zich uit over aanstelling van Wouter Vrancken bij STVV: "Hij heeft me verrast"

STVV had na het ontslag van Felice Mazzu al redelijk snel zijn nieuwe coach beet. Wouter Vrancken pakte het roer over.

STVV heeft het dit seizoen niet gemakkelijk. Na de 0-3 nederlaag tegen KV Kortrijk werd coach Felice Mazzu ontslagen, een dikke week geleden.

Er werd gepraat met Hernan Losada, maar al snel wel duidelijk dat Wouter Vrancken zou overnemen. Begin deze week werd hij zijn komst uiteindelijk officieel bevestigd.

"Woutertje heeft me verrast", zei Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Ik dacht dat hij even rust ging nemen voor hij opnieuw ergens aan de slag ging gaan. Maar blijkbaar heeft zijn maatje Peter Delorge hem toch kunnen overtuigen."

"Hopelijk kan hij er zijn stempel drukken zoals hij dat eerder deed bij KV Mechelen en Genk. Maar de grootste uitdaging wordt toch om hen in eerste klasse te houden", gaat hij verder. Het is een beetje als thuiskomen voor de coach, die er ook jaren als speler actief was.

Zo heeft STVV nog eens een echte Truienaar als trainer, iets wat de fans gelukkig maakt. "Ik begrijp ze volledig. Dat schept een speciale band. Ook van de kant van Wouter. Het is een keuze van zijn hart, niet van zijn verstand."

"Anders zegt hij niet dat hij ook blijft als ze degraderen. Al ga ik er wel vanuit dat hij ze gaat redden. Ik ben wel benieuwd hoe hij zal omgaan met het gevalletje Lamkel Ze. Krijgt hij hem weer aan het voetballen? Ik heb er mijn twijfels bij", besluit Boskamp.