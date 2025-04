Lauberbach laat voeten spreken na clash met Hasi, dankzij vertrouwen van Vanderbiest: "Ik weet dat ik wel scoor op training"

Lion Lauberbach heeft zijn tweede adem gevonden bij KV Mechelen. De spits kreeg eerder dit jaar harde kritiek van toenmalig coach Besnik Hasi, maar onder Fred Vanderbiest leeft hij helemaal op Achter de Kazerne.

Begin februari speelde KV Mechelen 3-3 gelijk tegen KAA Gent. Ze stonden nochtans 3-1 voor. Achteraf was coach Besnik Hasi boos. Vooral op Lauberbach, die volgens hem niet slim genoeg speelde.

Hij vond dat de spits had moeten gaan liggen toen Torunarigha een fout wilde maken. In plaats daarvan liep Lauberbach door en miste hij. Hasi zei zelfs dat “hij op training nog niet kan scoren."

“Na die wedstrijd hadden we nog een nabespreking in de kleedkamer, en daarna ging ik gewoon naar huis”, blikte Lauberbach terug in De Gazet van Antwerpen. “Toen zag ik het filmpje van dat interview en dacht ik: what the f*ck is this...”

Ondanks de pijnlijke uithaal zegt Lauberbach dat hij de bladzijde snel heeft omgeslagen. De Duitser twijfelde niet aan zijn eigen kwaliteiten. “Ik weet dat ik wel scoor op training", klinkt het nuchter.

Ommekeer dankzij Vanderbiest

De ommekeer voor Lauberbach kwam er met de komst van Fred Vanderbiest als hoofdtrainer. Hij sprak volgens de Duitse aanvaller veel met hem en gaf hem opnieuw het nodige vertrouwen. Dat vertaalde zich meteen in meer speelminuten en doelpunten.

Volgens Lauberbach is Vanderbiest iemand die goed weet wat hij aan zijn spelers heeft, en dat werkt in twee richtingen. “Hij geeft me het juiste advies en ook niet té veel instructies. Dat is trouwens ook zo bij de andere spelers. Zo laat hij ons bevrijd voetballen”, besluit de Duitse spits van Malinwa.