Wie blijft er volgend seizoen bij Westerlo? Sportief directeur schept duidelijkheid over sterkhouders

Westerlo doet nog volop mee in de strijd om Europees voetbal. De Kemphanen staan op drie punten van KV Mechelen in de Europe Play-offs. Achter de schermen wordt er alvast hard gewerkt aan volgend seizoen.

Sportief directeur Francesco Carratta is alvast druk bezig met het verlengen en binnenhalen van spelers, zowel via definitieve transfers als huurdeals. Een naam die volgend seizoen zeker nog in de Kempen speelt, is die van Isa Sakamoto. Zijn huurdeal wordt omgezet in een definitieve transfer, liet Carratta weten aan De Gazet van Antwerpen.

Ook doelman Andreas Jungdal laat een goede indruk achter. Westerlo denkt eraan om de afgesproken aankoopoptie bij Cremonese te lichten en zal hierover binnenkort in gesprek gaan met de doelman.

Voor Islam Slimani en Alfie Devine wordt nog even gewacht. "We willen vermijden dat we te veel spelers huren", zegt Carratta in de krant.

Vuskovic te duur, Neustädter onzeker

Een nieuwe huurperiode voor Luka Vuskovic zit er waarschijnlijk niet in. De jonge verdediger keert wellicht terug naar Tottenham. De 15 miljoen euro die de Londense club vraagt, lijkt veel te hoog voor Westerlo.

Ook Roman Neustädter is einde contract. Hij is 37 jaar en denkt er misschien aan om te stoppen. “Roman is een voorbeeld voor onze jonge spelers. Een echte leider in de kleedkamer", aldus Carratta.

Jong talent met Lapage

Tot slot is er ook jong talent dat in de wachtkamer zit. Amando Lapage, de kleinzoon van Paul Van Himst, speelde nog niet tijdens de play-offs. “Maar je mag hem zeker nog verwachten", liet trainer Timmy Simons weten.