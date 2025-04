Cercle Brugge sluit eerste zomertransfer nu al af: "Een van de absolute sterkhouders"

Cercle Brugge komt dit weekend niet in actie in de Relegation Play-offs. Toch hebben ze opnieuw een deal weten te sluiten met een eigen jeugdproduct. Die blijft zo nog minstens één en mogelijk zelfs twee jaar eigendom van De Vereniging.

Jeugdproduct Ono Vanackere blijft langer bij Cercle Brugge. De 22-jarige middenvelder verlengde zijn contract tot 2026, met optie op een bijkomend seizoen.

Echt jeugdproduct

"Ono maakt al sinds 2011 deel uit van Groen-Zwart en is dus een echt jeugdproduct van de Vereniging. In die 14 jaar evolueerde hij tot een fysiek sterke middenvelder met een uitstekend overzicht en nauwkeurige passing", aldus Cercle Brugge op haar webstek.

"Dit seizoen ontpopte Ono zich als een van de sterkhouders bij Jong Cercle, waar hij in 28 wedstrijden 6 doelpunten en 4 assists liet optekenen. Daardoor sloot de jonge Belg sinds kort ook aan bij de trainingen van de A-kern."

Geloof in Ono

"Ono speelt als sinds het seizoen 2011-2012 bij Cercle en is dus Groen-Zwart in hart en nieren. De afgelopen jaren maakte hij een mooie evolutie door en dit seizoen profileerde hij zich tot een van de absolute sterkhouders bij Jong Cercle in Eerste Nationale."

"Met deze contractverlenging willen we ons geloof in Ono benadrukken en willen we hem belonen voor zijn harde werk en voorbeeldige mentaliteit", is ook technisch directeur Rembert Vromant in de wolken.