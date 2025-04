Eindelijk op zijn juiste plaats en dan is Youri Tielemans onhoudbaar: "Maestro!" en "Eén van de besten in de Premier League"

Youri Tielemans blijft in topvorm verkeren bij Aston Villa. Tegen Newcastle was hij na amper 33 seconden al beslissend met een assist voor Ollie Watkins. Het was al de vijfde wedstrijd op rij waarin de Rode Duivel zijn stempel drukte met een doelpunt of assist.

Tegen Newcastle was Tielemans niet alleen beslissend met een assist, hij noteerde ook de meeste passes, geslaagde tackles en gewonnen duels. Bij de 3-1 speelde hij opnieuw een sleutelrol met een sterke infiltratie. De Britse media waren unaniem lovend over zijn spel. “Een midfield masterclass", klonk het op sociale media. BBC noemde hem zelfs “een van de beste spelers in de Premier League op dit moment”. Analist Jamie Redknapp noemde hem “de maestro” van het team. “Alles passeert via hem, hij doet het er makkelijk uitzien.” Ook Amadou Onana liet zich opmerken. De Belgische middenvelder viel in en maakte indruk met een prachtige treffer: van buiten de zestien knalde hij het leer strak in de bovenhoek. BBC was duidelijk: “Screamer!” Onana gaf Villa na zijn invalbeurt nog meer controle en zorgde samen met Ramsey voor extra energie op het middenveld. Volgens Britse pers speelde Villa zelfs sterker mét de twee nieuwkomers op het veld. De aandacht gaat nu naar dinsdag, wanneer Villa het opneemt tegen Manchester City. Met Tielemans en Onana in vorm zullen ook Doku en De Bruyne op hun hoede moeten zijn.