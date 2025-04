Jonas De Roeck blikt terug op ontslag bij Antwerp en wijst ook naar Toby Alderweireld

Voor Jonas De Roeck kwam zijn ontslag bij Antwerp volledig uit het niets. "Zondag was er nog niets aan de hand, maandagmorgen riep Overmars me plots bij zich. Het bestuur had beslist om me te ontslaan", zegt De Roeck. "Ik heb afscheid genomen van de spelers en ben naar mijn gezin in Italië gegaan."

De coach bleef opvallend nuchter onder het plotse einde van zijn avontuur. “Verwerken is misschien niet het juiste woord. Ik ben iemand die snel analyseert. De doelstellingen waren duidelijk en we hadden die gehaald: Play-off 1 én een goed parcours in de beker", zegt hij in HLN.

Hoewel het spelpeil volgens velen te wensen overliet, wijst De Roeck op de omstandigheden. “We misten maandenlang sleutelspelers als Balikwisha, Bataille en Doumbia. Jongeren moesten inspringen, maar dat is niet evident. En vergeet niet: we hebben ook goed voetbal gebracht, zeker in de beker.”

Over berichten dat de spelersgroep niet meer achter hem stond, is hij duidelijk. “Er zijn altijd ontevredenen. Maar mijn gevoel was dat de groep nog altijd mee was. Als men een stok zoekt om mee te slaan, zal men die altijd vinden.”

De uitspraken van kapitein Toby Alderweireld, die sprak over "tactisch overklast worden" tegen Charleroi, deden pijn. “Dat was ongelukkig. Zeker als kapitein zeg je zoiets beter niet. De analyse achteraf toonde ook aan dat het niet klopte.”

Wat er dan wél scheef liep? “Er is de voorbije jaren veel verkocht, maar weinig geïnvesteerd. De middelen waren beperkt, maar ik vind dat we er als club – en niet alleen ik – goed mee zijn omgegaan. Toch werd beslist om afscheid te nemen. Dat zijn dingen die je niet onder controle hebt.”