🎥 Vincent Kompany zet reporter even op zijn plaats

Daardoor komt Vincent Kompany bijzonder dicht bij zijn eerste Duitse landstitel als coach van Bayern. Maar dat het zijn allereerste trainersprijs zou worden? Daar dacht Kompany zelf toch anders over.

In een interview met Sky Sports werd Kompany na de wedstrijd gevraagd hoe het zou voelen om "zijn eerste trofee als trainer" te winnen. De Duitstalige interviewer kreeg echter prompt lik op stuk. “Komaan, het zou niet de eerste zijn!”, reageerde Kompany kordaat.

De Brusselaar verwees uiteraard naar zijn opmerkelijke prestatie met Burnley in het Championship. “Met Burnley werden we kampioen met 101 punten", klonk het trots. “Dat is ook een titel. Een grote zelfs. Die was erg belangrijk voor mij.”

De journalist leek de Engelse tweede klasse toch iets minder hoog in te schatten, maar Kompany liet zich niet uit zijn lood slaan. “Het zou dus niet mijn eerste titel zijn, noch als trainer, noch als speler", voegde hij eraan toe.

En daar heeft hij een stevig punt: als speler won Kompany onder andere twee Belgische titels met Anderlecht en vier keer de Premier League met Manchester City. Zijn palmares spreekt boekdelen, zowel op als naast het veld.

Als Bayern ook de komende weken foutloos blijft en Leverkusen struikelt, komt daar binnenkort dus een nieuwe trofee bij. Niet zijn eerste, maar wel eentje die hij met trots zal koesteren.

