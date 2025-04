Timmy Simons ziet waar het fout liep tegen Standard en is hoopvol voor de toekomst

Op de vierde speeldag van de Europe Play-offs deelden Westerlo en Standard de punten in Luik. Europees voetbal wordt steeds meer een verre droom voor beide teams.

Afgelopen zaterdag kwam Westerlo niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Standard. Beide teams schieten hier weinig mee op. De droom op Europees voetbal lijkt steeds verder weg.

Na een slaapverwekkende eerste helft kwam Standard in de 59ste minuut op voorsprong na een goede omschakeling. Ook Timmy Simons merkte op dat Westerlo het daar liet liggen.

"Ik denk dat we gepakt worden in een omschakelmoment waar we eigenlijk zelf een goede mogelijkheid hebben, maar een verkeerde inschatting maken," sprak Simons na de wedstrijd.

Westerlo staat door het gelijkspel op vijf punten van leider Charleroi. Toch blijft de Westelse trainer hoopvol: "Zolang het kan, waarom niet? Je hebt nog één wedstrijd tegen hen. Dan kan je nog drie punten inlopen."

Westerlo begon sterk aan het seizoen, maar zakte steeds verder weg. De Kemphanen wonnen nog geen enkele wedstrijd in de Europe Play-offs en blijven met een povere drie op twaalf voorlopig steken op de vijfde plaats.