Vanderbiest beleeft geen ideale voorbereiding: KV Mechelen kampt met enkele problemen voor wedstrijd tegen Westerlo

Na de pijnlijke 3-0-nederlaag van zaterdag op het veld van Charleroi moet KV Mechelen dinsdagavond thuis tegen Westerlo vol aan de bak. Interim-trainer Fred Vanderbiest weet dat de marge klein is in deze play-offs en dat nieuw puntenverlies zwaar kan doorwegen.

KV Mechelen begon nochtans goed aan de wedstrijd in Charleroi. Vanderbiest koos voor een spitsenduo met Lion Lauberbach en Benito Raman om druk te zetten op de defensie van de Zebra’s. Maar dat plan viel al snel in het water, want Raman viel na tien minuten uit.

De schade bleek groot, want kort na het uitvallen van Raman stond het al 2-0 voor Charleroi. Vanderbiest was scherp over de openingsgoal. Hij vond dat een doelpunt zoals dat van Stulic niet mag vallen op dit niveau.

De blessure van Raman komt ongelegen voor Malinwa. De snelle aanvaller is niet op tijd fit voor de partij tegen Westerlo. Ook Touba, Foulon en Antonio blijven geblesseerd aan de kant.

Geen ideale voorbereiding

De voorbereiding op de partij tegen Westerlo is daardoor verre van ideaal. Er zit amper tijd tussen de wedstrijden, en dus staat alles in het teken van recuperatie, volgens Vanderbiest.

"Op het veld wordt er niet zoveel gedaan. Het is gewoon wat activeren en een paar zaken afstellen met beelden en aanwijzingen op een tactisch bord", aldus de trainer in De Gazet van Antwerpen.