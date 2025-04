Fred Vanderbiest wil reactie na pijnlijke nederlaag in Charleroi en kiest alvast voor andere aanpak dan voorganger

Vanavond speelt KV Mechelen thuis tegen Westerlo. Trainer Fred Vanderbiest weet dat een overwinning nodig is om niet verder achterop te raken in de Europe Play-offs.

KV Mechelen begon de vorige wedstrijd tegen Charleroi goed, maar wist de kansen niet te benutten. Ondanks een redelijke prestatie, ging het team met 3-0 onderuit.

“Daar verliezen is geen schande”, stelt Vanderbiest vast in De Gazet van Antwerpen. "Maar we moeten nu wel reageren thuis tegen Westerlo."

Door de nederlaag staat KV Mechelen nu drie punten achter op leider Charleroi. "Als we nu weer punten verliezen, kan dat ons duur komen te staan in de play-offs", waarschuwt de coach van Malinwa.

Andere aanpak dan Hasi

Vanderbiest, die Besnik Hasi opvolgt, kiest voor een rustigere aanpak dan zijn voorganger. Waar Hasi vaak emotioneel reageerde, kiest Vanderbiest voor een kalme benadering.

“Je kunt nog duizend beelden laten zien, die jongens weten ook wel dat ze in de fout gingen", beseft Vanderbiest. “Het is de manier hoe je ermee omgaat. Misschien lukt dat in de play-offs iets nuchterder dan in de reguliere competitie, wanneer het er echt van afhangt.”