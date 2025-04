Jari De Busser kreeg na schitterende prestatie in Nederlandse bekerfinale plots bericht van Rode Duivel: "Ik schrok dat hij de tijd nam om mij te feliciteren, het typeert zijn klasse"

Jari De Busser maakte zich dinsdagavond onsterfelijk bij Go Ahead Eagles door de grote held te worden van de Nederlandse bekerfinale. Hij hielp zijn club tegen AZ aan de beker.

Jari De Busser speelde tot vorige zomer nog bij Lommel SK. Hij besloot om een avontuur aan te gaan bij Go Ahead Eagles in Nederland. Na de jaarwisseling kreeg hij zijn plaats tussen de palen.

Sindsdien is hij steeds in de basis blijven staan. Hij beleeft dus een goed seizoen, met als hoogtepunt uiteraard de bekerfinale, waarin hij een glansrol speelde. Hij hield zijn ploeg recht met fantastische reddingen en stopte twee strafschoppen na de verlengingen.

De doelman beseft het nog niet zo goed allemaal. "Ik sta nog altijd stijf van de adrenaline. Op het veld was ik eigenlijk relatief rustig, maar eenmaal thuis overviel het me allemaal. Het valt niet in woorden te omschrijven hoe ik me voel. Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zei hij bij Sporza.

Uiteraard kreeg hij de ene felicitatie na de andere. Zelfs een Rode Duivel had zijn opmerkelijke prestatie gezien. "Eén berichtje had ik echt niet verwacht... Van Matz Sels!", onthult hij.

"We hebben ooit een keertje samen getraind toen ik nog in de jeugd van Lierse zat en hij daar zijn conditie kwam onderhouden. Ik schrok dat een topper uit de Premier League de tijd nam om me te feliciteren. Het typeert de klasse van Matz", besluit De Busser, die verdiend trots mag zijn.