Carlo Ancelotti en Real Madrid nemen cruciale beslissing met Thibaut Courtois in de hoofdrol

Carlo Ancelotti heeft de knoop doorgehakt. Thibaut Courtois staat komende zaterdag onder de lat in de finale van de Copa del Rey.

De doelmannenkwestie bij Real Madrid bereikte de voorbije weken een hoogtepunt. Wie staat er tijdens de finale van de Copa del Rey onder de lat? Andriy Lunin of… Thibaut Courtois?

Het antwoord is ondertussen gekend. De Spaanse kranten bevestigen één voor één dat Carlo Ancelotti zijn keuze heeft gemaakt. Courtois zal het Madrileense doel verdedigen in de finale.

Andriy Lunin opnieuw opzij geschoven

Nochtans was het Andriy Lunin die de volledige bekercampagne voor zijn rekening heeft genomen. De Oekraïener wordt (opnieuw) opzij geschoven voor een eindstrijd. Eenzelfde scenario voltrok zich vorig seizoen in de Champions League-finale.

Voor Ancelotti was de keuze héél gemakkelijk. Courtois is niet alleen één van de beste doelmannen ter wereld, maar presteert de laatste weken op een héél hoog niveau.

Laatste kans op een prijs?

Daarnaast is De Koninklijke reeds uitgeschakeld in de Beker met de Grote Oren en lijkt de Spaanse landstitel naar FC Barcelona te gaan. Courtois moet Real Madrid dus een prijs schenken in de finale van de Copa del Rey. Tegen… FC Barcelona.