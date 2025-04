Op weg om in Engeland te blijven? Een club uit de Premier League wil Kevin De Bruyne aantrekken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne zal Manchester City verlaten aan het einde van het seizoen. Hoewel de MLS de meest waarschijnlijke bestemming lijkt te zijn, is een Premier League-club bereid hem een laatste avontuur op het hoogste niveau aan te bieden.

Kevin De Bruyne zal Manchester City daadwerkelijk verlaten aan het einde van het seizoen, zoals gepland, nadat zijn contract niet is verlengd. Het einde was verwacht, maar toch is de Rode Duivel ontgoocheld. Er zijn verschillende bestemmingen mogelijk.

Bovenaan het lijstje staat de Major League Soccer (MLS). Vijf Amerikaanse clubs hebben zich al gemeld om de Rode Duivel aan te trekken: San Diego, Inter Miami, Chicago Fire, DC United en New York City. Deze competitie, die verschillende Europese sterren aantrekt aan het einde van hun carrière, vertegenwoordigt een spannend project voor De Bruyne, die er een aangename levensstijl zou kunnen vinden terwijl hij op een goed niveau blijft spelen.

Aston Villa is in gesprek gegaan met Kevin De Bruyne

Desalniettemin blijft de Premier League een mogelijkheid. Aston Villa, onder leiding van Unai Emery, is volgens het Engelse Sky Sports persoonlijke gesprekken begonnen met KDB, in de hoop hem te integreren in hun ambitieuze project voor het komende seizoen.

De Villans, die een opmerkelijk seizoen hebben gehad met het bereiken van de kwartfinales van de Champions League, beschouwen De Bruyne als een sleutelelement om een volgende stap te zetten in zowel nationale als Europese competities. Hij zou daar twee Rode Duivels, Amadou Onana en Youri Tielemans, kunnen tegenkomen.

Tot slot is een aanbod uit Saoedi-Arabië niet uit te sluiten, hoewel dit op dit moment minder waarschijnlijk lijkt. Ongeacht de gekozen bestemming, zal De Bruyne zeker meerdere hoogwaardige opties hebben voor zijn volgende carrièrestap.