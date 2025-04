Antwerp-coach Andries Ulderink geeft meer uitleg bij opvallende beslissing: "Voor de rust stond hij al een paar keer met de handen op de knieën"

Antwerp speelde woensdag 1-1 gelijk tegen KRC Genk. De teleurstelling was groot bij The Great Old, want er zat toch meer in.

Antwerp bleef na het gelijkspel tegen KRC Genk met een 2 op 15 achter, waardoor het nog steeds laatste staat in de Champions' Play-offs. Na de 1-1 was er toch geen tevredenheid in de groep.

"Iedereen was teleurgesteld. Iedereen had het gevoel dat als we de 2-0 hadden gemaakt, er een grote kans was dat we de drie punten zouden thuis houden", vertelde coach Andries Ulderink na afloop.

"Als dat niet gebeurt, dan overheerst de teleurstelling", gaat de Nederlander verder. Hij voerde ook een opmerkelijke wissel door. Dennis Praet, die goed in de match zat, moest na een uur al van het veld.

"Dennis komt uit een periode van blessures. De belastbaarheid is groeiende, het gaat beter. Als staf gaven we hem een maximum van 60 minuten. Voor de rust stond hij al een paar keer met de handen op de knieën", gaf Ulderink als verklaring.

"Hij zat goed in de wedstrijd, en dat was ook zijn reactie toen hij naar de kant kwam. Maar dat is prima, ik ben er heel blij mee dat hij het gevoel had nog vijf of tien minuten extra te kunnen spelen", besluit Ulderink.