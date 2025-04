'Club Brugge en Antwerp met elkaar in de clinch voor gewilde aanvaller: ook Liverpool, Leverkusen en United op de loer'

Royal Antwerp en Club Brugge zijn beiden op zoek naar versterkingen voor aankomende zomer. Bij Antwerp gaan ze ervan uit dat het contract van Vincent Janssen niet zal worden verlengd, bij Club Brugge kan Ferran Jutgla mogelijk verkassen.

En dus kan er wel een spits extra bij. Daarbij zijn beide ploegen nu uitgekomen bij Moussa Sylla, een aanvaller van Schalke 04. De 25-jarige Franse aanvaller heeft daar de nodige adelbrieven weten scoren.

Which club is perfect for Moussa Sylla? #Transfers pic.twitter.com/eb268mhWSB