"Weinig zwakke punten": Club Brugge moet echt wel snel aan de bak voor deze belangrijke speler

Afgelopen weekend viel Gustav Nilsson in de opwarming geblesseerd uit, maar Romeo Vermant verving hem op een prachtige manier in het basiselftal tegen KAA Gent. Ook tegen Union SG mocht hij gewoon in de basis starten.

Daarmee verzilverde hij twee basisplaatsen, iets wat hem dit seizoen nog niet al te vaak gegund was. In totaal verzamelde hij al 1128 speelminuten in 35 wedstrijden over alle competities heen.

Toch was het nog maar de tiende keer dat hij in de basis mocht beginnen – Beker van België en Champions League inclusief. En dus zou hij graag meer speelminuten krijgen in de toekomst.

Zoektocht naar meer speelminuten

Opnieuw tweede of derde viool moeten spelen in de spits – dit seizoen krijgen Nilsson en Jutgla de voorkeur – is geen optie voor de man die al zes goals en drie assists wist te lukken deze jaargang.

Volgens Transfermarkt is Vermant op dit moment 4 miljoen euro waard. Zijn contract loopt evenwel slechts nog tot juni 2026, dus is het nu of nooit. Een verlenging is er nog niet, maar die moet er komen volgens de analisten.

Weinig zwakke punten

“Hij is sterk, is balvast, kan een man afhouden en werkt ook in balverlies. Hij heeft heel weinig zwakke punten en zijn goals zijn echte spitsengoals”, is Tuur Dierckx alvast vol lof in Extra Time.

“Hij speelt zonder complexen. Chapeau. Ik heb begrepen dat hij afgelopen zomer absoluut niet weg mocht en ze hebben gelijk gekregen. Ze zouden hem nu ook beter niet laten gaan.” De optie lijkt om hem volgend seizoen boven Nilsson te plaatsen, zoals donderdag alvast gebeurde.