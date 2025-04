Club Brugge bedient fans op wenken voor bekerfinale: speciaal evenement voor wie niet naar de Heizel kan

Op zondag 4 mei om 18u speelt Club Brugge tegen Anderlecht in de finale van de Croky Cup. Voor supporters die niet in Brussel aanwezig kunnen zijn, organiseert de club een evenement op het terrein van Jan Breydel.

Op Parking Noord 1 wordt een groot scherm opgezet, waar de finale live kan worden gevolgd. Het evenement, georganiseerd in samenwerking met Ultim Events, begint om 16u en is vrij toegankelijk voor iedereen.

Bezoekers kunnen genieten van muziek van DJ's, eten, drinken en de Clubshop zal geopend zijn voor de verkoop van exclusieve bekermerchandise.

De toegang tot het evenement is gratis, maar de capaciteit is beperkt en toegang wordt verleend op basis van het principe 'first come, first serve'. Het evenement heeft een duidelijk rooster van activiteiten, waarbij de laatste DJ-optredens om 17u45 eindigen, gevolgd door de voorbeschouwing op de finale.

De locatie is bereikbaar via de Olympialaan en Kerkhofstraat, waar parkeerplaatsen beschikbaar zijn zoals bij reguliere matchdagen. Er is ook een grote fietsparking voorzien in de Kerkhofstraat en verschillende buslijnen van De Lijn stoppen in de buurt van het stadion.

Dit initiatief biedt de mogelijkheid voor supporters om samen de bekerfinale te beleven, zelfs als ze niet in Brussel kunnen zijn.