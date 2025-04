Donkere wolken boven Antwerp: crisis bij Ghelamco kan ook grote gevolgen hebben voor The Great Old

De financiële situatie van Ghelamco, het vastgoedimperium van Paul Gheysens, verkeert in zwaar weer. Het bedrijf heeft te maken met een torenhoge schuldenberg die eind 2023 opliep tot 1,34 miljard euro, en de situatie lijkt alleen maar erger te worden.

Die financiële problemen zouden wel eens een zware impact kunnen hebben op Antwerp FC, de voetbalclub die Gheysens acht jaar geleden kocht. Ghelamco is al jarenlang de grootste geldschieter van Antwerp en heeft bijna 200 miljoen euro geïnvesteerd in de club.

Maar de recente financiële turbulentie bij Ghelamco zet de toekomst van de club op het spel. Als Gheysens er niet in slaagt om zijn bedrijf weer op de rails te krijgen, dreigen de investeringen in Antwerp volledig opgedroogd te raken. De club kan zich niet alleen financieel staande houden en is sterk afhankelijk van de geldinjecties van zijn eigenaar, schrijft De Morgen.

De huidige financiële problemen bij Ghelamco zijn het gevolg van een aantal externe factoren, zoals de coronapandemie, de inflatie, de stijgende rente en de oorlog in Oekraïne. D

eze hebben de vastgoedmarkt ernstig verstoord, waardoor Ghelamco niet langer in staat is om de enorme schulden terug te betalen. Ondanks pogingen om vastgoedportefeuilles te verkopen, waaronder belangrijke projecten in België en Polen, blijft de situatie precair.

Antwerp FC heeft vorig seizoen al een verlies van 12 miljoen euro geleden, ondanks de miljoenen die de club ontving uit de Champions League. Het uitstel van de bouw van Tribune 2, een belangrijk prestigeproject, is een duidelijk teken dat de financiële situatie van de club onder druk staat.

Als Ghelamco niet in staat is om zich uit de schulden te werken, kan dit leiden tot enorme problemen voor Antwerp, waaronder het stilleggen van belangrijke investeringen in de clubinfrastructuur.

Met de deadline voor de terugbetaling van een obligatielening van 80 miljoen euro op 14 juni, zal het komende halfjaar cruciaal zijn voor zowel Ghelamco als Antwerp. Het is nog onzeker hoe Gheysens zijn bedrijf uit de problemen kan helpen, en in hoeverre dit de toekomst van de club zal beïnvloeden.