Ex-speler wil uitleg van Besnik Hasi: "Als ik hem terugzie, ga ik vragen waarom hij dat gezegd heeft"

Islam Slimani, ex-spits van onder meer Anderlecht en KV Mechelen en nu actief bij Westerlo, blikte terug op zijn vertrek uit Mechelen en de uitspraken van zijn voormalige coach Besnik Hasi.

Begin dit seizoen had Hasi aangegeven dat Slimani op zijn 36ste niet meer de nodige intensiteit kon brengen. Maar Slimani ziet dat heel anders: “Nochtans heb ik onder hem alle wedstrijden gespeeld. Ook de volle 90 minuten. Dan moet je niet over intensiteit beginnen", klinkt het bij GvA.

Er was ook sprake van dat Slimani de 'patron' van de ploeg had willen zijn, maar dat ontkent hij met klem. “Jamais de ma vie", reageerde Slimani verontwaardigd. “De coach heeft daar nooit met mij over gepraat. Integendeel, het enige gesprek dat we hadden, was toen hij zei dat hij de club zou verlaten, vier matchen voor het einde.”

Slimani begrijpt dan ook niet waarom Hasi die bewering nu naar buiten brengt. “Waarom zegt hij dat? Bij geen enkele club waar ik gespeeld heb, heb ik ooit gevraagd om de patron te zijn. Op een dag zie ik Besnik terug en ga ik hem vragen waarom hij dat heeft gezegd. C'est fou. Ik ben altijd een ploegspeler geweest.”

De Algerijn benadrukte dat hij ook nooit garanties over speelminuten heeft geëist. “Nooit heb ik zekerheid gevraagd over speelminuten. Jamais!” klonk het nogmaals fel.

Over de gefluit dat hij eerder deze week mogelijk te horen kreeg van enkele Mechelse fans, bleef Slimani rustig. “Ik denk niet dat dat voor mij bedoeld was. Ik heb alvast niets gehoord en heb altijd een goede band gehad met de supporters", zei hij.