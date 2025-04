KAA Gent scoort één doelpunt in zes wedstrijden, komt Milicevic met een apart plan? "Het is een optie, maar ..."

Voor KAA Gent is het een seizoenseinde om heel snel te vergeten. Met 3 op 18 zijn de Champions' Play-offs een zware martelgang aan het worden. De vijfde plaats kan nog recht geven op Europees voetbal, maar de Buffalo's hadden vooraf hoger gemikt.

Na zes speeldagen in de Champions' Play-offs blijft KAA Gent achter met een trieste 3 op 18. In zes wedstrijden scoorden ze amper één keer. En dus is het niet makkelijk voor de Buffalo's.

Een goal in zes wedstrijden is te weinig

"Een goal in zes wedstrijden is te weinig, we moeten wat dat betreft echt beter doen", beseft ook Danijel Milicevic in een reactie na de 0-1 nederlaag tegen RSC Anderlecht.

En dus worden hier en daar al alternatieve ideetjes gelanceerd. Misschien moet Omri Gandelman opnieuw als tweede spits uitgespeeld worden? Dat werd vorig seizoen en begin dit seizoen af en toe gedaan en zeker aanvallend is de Israëlische middenvelder efficiënt.

Op training scoren ze wel

"Gandelman in de spits? Dat is misschien een optie. De vorige coach deed dat, maar Omri komt terug uit een lange blessure dus het is ook hem wat geleidelijk aan brengen voorlopig."

"Op training scoren mijn aanvallers wél. Het is een zaak van vertrouwen. We moeten blijven werken en hen het goede gevoel geven. Als we dit blijven doen, komen er nog kansen en dan zullen we scoren."