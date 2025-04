Lierse heeft nieuwe oefenvelden gevonden voor A-kern op opvallende locatie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voetbalclub Racing Emblem stopt ermee door een tekort aan vrijwilligers. Tweedeklasser Lierse neemt de velden over en zal er met de eerste ploeg trainen.

Voorzitter Stijn Van Eester vertelt in De Gazet van Antwerpen dat het al een tijdje moeilijk ging. "We zouden inzetten op onze infrastructuur en de jeugd. En ik hoopte dat nog mensen op de kar zouden springen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Heel wat zaken kwamen op mijn schouders terecht.”

De jeugdploegen van Racing Emblem kampten met een tekort aan trainers. Het werd steeds moeilijker om mensen te vinden die zich wilden inzetten, zeker voor de jongste leeftijden.

"Heel wat spelers en coaches trokken stelselmatig naar omliggende clubs", vertelt Van Eester in de krant. "Vroeger konden we rekenen op vaders die meegroeiden als coach, maar dat is heel fel verminderd.”

Oplossing voor jeugdspelers en Lierse

De sportterreinen zijn eigendom van de gemeente Ranst. Die vond snel een oplossing: voetbalclub Lierse zal er voortaan trainen met de A-ploeg. Dat is handig, want de velden liggen dicht bij het stadion van Lierse.

De meeste jeugdspelers van Racing Emblem kunnen terecht bij KFC Ranst, een club in de buurt. Zo kunnen ze blijven voetballen, ondanks het verdwijnen van hun eigen ploeg.