Straf! Limburger zet waanzinnige cijfers neer en doet het momenteel beter dan onder andere Mo Salah en Robert Lewandowski

Jordi Di Sancarlo heeft een droomseizoen achter de rug. De 34-jarige spits van Sporting Ellikom maakte maar liefst 63 doelpunten en werd zo de topschutter van Limburg. Zijn ploeg werd ook kampioen in vierde provinciale.

Di Sancarlo scoorde meer dan twee keer per wedstrijd. Daarmee deed hij beter dan andere sterke goaltjesdieven zoals Naser Skeric van Membruggen (57 goals) en Jordi Van der Schoot van Lanaken (47 goals).

Ter vergelijking met de absolute toplanden doet hij alvast beter dan Mohamed Salah (28 doelpunten in de Premier League), Harry Kane (24 in de Bundesliga) en Robert Lewandowski (25 in La Liga). Al spelen die natuurlijk op een veel hoger niveau.

Goaltjesdief

"Ik wil altijd scoren", bevestigt de topschutter in Het Belang van Limburg. “Maar had je me dit bij de start van het seizoen verteld, dan had ik dat toch niet meteen geloofd."

Volgens Di Sancarlo ligt het geheim van zijn prestaties bij het sterke teamgevoel van Sporting Ellikom. “Nergens vind je zo’n hechte vriendengroep als hier. Mijn ploegmaats trekken verdedigers aan, creëren ruimte, en leveren de perfecte ballen af. Dan wordt het voor mij makkelijker afwerken.”

Volgend seizoen blijft hij bij zijn vertrouwde club, ondanks verregaande gesprekken met Kaulille. “Het was een moeilijke keuze. Kaulille had me echt warm onthaald, maar mijn hart ligt hier. Vier jaar geleden lachte iedereen ons uit, nu lachen wij", sluit Di Sancarlo af.