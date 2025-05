'Eindelijk groen licht én een deadline: het is bekend wanneer de bouwwerken aan het stadion van Antwerp af zullen zijn'

Er is eindelijk een deadline voor de werken aan Tribune 2 in het Bosuilstadion. Het stadion van Antwerp zou in de herfst helemaal vernieuwd moeten zijn.

In februari heeft het stadsbestuur van Antwerpen de vergunning verleend voor Antwerp om een nieuwe Tribune 2 te bouwen. Deze tribune staat al enkele seizoenen leeg. Sindsdien heeft de Great Old geen tijd verloren. Alles wordt in gereedheid gebracht voor het bouwen van een nieuwe tribune, maar sowieso loopt het niet zoals oorspronkelijk verwacht.

Aan het begin van het seizoen hoopte Antwerp om de Champions Play-offs te spelen in een volgeladen Bosuil, maar het project liep vertraging op. Het Nieuwsblad meldt echter dat het vervangen van de oude sfeertribune wel degelijk door zal gaan. Eindelijk witte rook dus op de Bosuil: de afbraak van de huidige tribune zal midden mei beginnen.

Nieuwe tribune Bosuil klaar in het najaar

In de veronderstelling dat daarna geen verdere vertraging wordt opgelopen, zal de nieuwe tribune in het najaar klaar geraken. Dat is dus heel wat later dan aanvankelijk voorzien, maar het is vooral positief nieuws dat de nieuwe tribune er effectief zal komen. Aangezien dit verhaal nu al enige tijd aansleept, begonnen daar twijfels over te bestaan.

Antwerp FC zou het nieuws later vandaag ook zelf officieel aankondigen. De supporters kunnen ondertussen ernaar uitkijken om in de herst van 2025 van Tribune 2 gebruik te maken. Het is dan dat we de Bosuil eindelijk opnieuw volledig zullen zien vollopen. Het belooft absoluut een belangrijk moment in de ontwikkeling van de Antwerpse club te worden.

Gheysens is altijd duidelijk geweest

Zelfs meteen na de titelviering in 2023 benadrukte eigenaar Paul Gheysens al het belang van een oplossing voor het stadiondossier.