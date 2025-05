'Kogel is door de kerk: volgend positief signaal bij Anderlecht over Jan Vertonghen is een feit'

De kogel is door de kerk: Jan Vertonghen zal bij Anderlecht effectief deel uitmaken van de wedstrijdkern voor de uitwedstrijd bij Antwerp. Een opsteker na aanhoudend blessureleed voor de ex-international.

Jan Vertonghen verstopt zelf niet hoe moeilijk het is om zijn lichaam zodanig fit te houden dat hij nog in aanmerking komt voor het spelen van voetbalwedstrijden. Dat is ook waarom de verdediger stopt na dit seizoen, maar hij hoopte toch in de play-offs nog een rol van betekenis te spelen. Het zag er lang naar uit dat dit niet zou lukken, maar er is mogelijk licht aan het einde van de tunnel.

Afgelopen zondag onthulde trainer Besnik Hasi na de overwinning tegen Gent dat Vertonghen nog geen enkele keer had meegetraind met de groep. Daar is inmiddels verandering in gekomen: deze week heeft Vertonghen wel deelgenomen aan de groepstrainingen. "Als Jan geen reactie ondervindt van de training, zit hij op de bank tegen Antwerp", verklaarde Hasi op zijn meest recente persbabbel.

Vertonghen mee naar de Bosuil

Dit positieve nieuws wordt bevestigd op de ochtend van de wedstrijddag. Het Laatste Nieuws meldt dat Vertonghen wel degelijk mee de verplaatsing naar de Bosuil maakt en tot de wedstrijdselectie behoort waar Anderlecht zich mee zal presenteren. Dat alleen al moet een ontzettend goed gevoel geven, na al die weken van aanhoudende pijn aan de achillespezen.

Het is dus duidelijk dat Vertonghen geen negatieve reactie meer heeft ondervonden. Besnik Hasi zal uiteraard wel erg voorzichtig zijn met het geven van speelminuten. Binnen enkele dagen staat immers de bekerfinale op het programma. Het zou een enorme surplus zijn moest Anderlecht hem ook in die wedstrijd op de bank kunnen zetten.

Ervaring Vertonghen kan van goudwaarde zijn

Met zijn ervaring kan Jan Vertonghen ongetwijfeld van enorme waarde zijn voor zijn ploegmaats, van wie velen veel minder gewend zijn om naar zo'n grote afspraken toe te werken.