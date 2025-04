Heel goed, maar ook heel slecht nieuws op de persconferentie van Besnik Hasi

RSC Anderlecht speelt donderdag tegen Royal Antwerp FC. Trainer Besnik Hasi had op zijn persconferentie heel wat nieuws te melden.

Voor Besnik Hasi wordt het stevig schuiven in de selectie, maar het beste nieuws van allemaal kwam uiteindelijk over Jan Vertonghen.

Die is deze week voluit aan het meetrainen met de spelersgroep. “Als Jan geen reactie ondervindt van de training, zit hij op de bank tegen Antwerp”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

En als dat goed gaat, dan maakt Vertonghen zondag ook deel uit van de wedstrijdselectie voor de finale van de Croky Cup tegen Club Brugge.

Minder goed nieuws is er over Thorgan Hazard. “Hazard heeft nog wat last na de wedstrijd op Gent (waar hij met krampen werd gewisseld, red.) en krijgt rust. En zo zijn er nog wel een paar jongens die rust zullen krijgen omdat ze uit blessure terugkomen.”

Wellicht gaat het dan al zeker om Verschaeren en Dolberg. Simic is dan weer geschorst. Hasi ziet er in ieder geval opportuniteiten in voor andere jongens, zoals bijvoorbeeld Nathan De Cat die mogelijk in de basiself zal staan.

En dan is er nog slecht nieuws. “Killian Sardella komt dit seizoen niet meer in actie, hij moet onder het mes”, zei hij. Sardella viel midden maart uit op training. Hij liep een scheur in de quadriceps op.

De bekerfinale was het doel, maar dat is niet gelukt. Hoelang hij afwezig zal zijn is nog niet geweten. Dat zal de club op een later moment laten weten.