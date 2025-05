Middenvelder wil eindelijk zijn kans grijpen bij Dender, ondanks misschien wel vreemde positie: "Ik laat alle opties open"

Met vier speeldagen te gaan is de toekomst voor enkele spelers van Dender onduidelijk. Zo ook die van Jasper Van Oudenhove, wiens contract ten einde loopt.

Ondanks een seizoen dat werd gekarakteriseerd door blessures, krijgt de 26-jarige Van Oudenhove nu de kans om zich te tonen. Vooral omdat verdediger Joedrick Pupe geblesseerd uitviel in Charleroi.

"Ik moet alles eens op een rijtje zetten", vertelt de middenvelder in Het Nieuwsblad, nadat hij tijdelijk de plaats van Pupe moest innemen achterin. "De komende wedstrijden kunnen voor mij belangrijk worden."

"Eigenlijk heb ik qua positie geen voorkeur. Het maakt me niet uit of de coach me centraal zet of op links. Mijn prioriteit is opnieuw fit worden", gaat de middenvelder verder.

Veel concurrentie op het middenveld

Van Oudenhove erkent dat hij zich dit seizoen niet heeft kunnen bewijzen zoals hij dat gewend is. De concurrentie bij FCV Dender is groot, vooral op het middenveld, en Van Oudenhove is zich bewust van zijn situatie.

"Ik laat alle opties open om vervolgens de juiste keuze te maken", besluit Van Oudenhove. Benieuwd of we de middenvelder ook volgend seizoen in het truitje van Dender zullen zien.