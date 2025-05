PSV-trainer is duidelijk over Rode Duivel: dit is de echte reden waarom Johan Bakayoko ineens bij de beloften speelde

Maandagavond viel er in Nederland iets opvallends te noteren: Rode Duivel Johan Bakayoko stond plots in de basis bij Jong PSV. Opvallend, maar volgens PSV en coach Peter Bosz zit daar een logische verklaring achter. De laatste weken moet Johan Bakayoko vooral vrede nemen met een rol als invaller bij PSV. Ondanks zijn talent en eerdere basisplaats is hij geen zekerheidje meer voor coach Peter Bosz in de strijd om de Nederlandse titel. Groot was dan ook de verbazing bij veel fans en volgers toen Bakayoko maandagavond op het veld verscheen in de tweede klasse, bij Jong PSV tegen stadsgenoot FC Eindhoven. Het werd 0-2, en Bakayoko speelde de volledige wedstrijd mee. Toch is het niet zo dat Bakayoko werd 'teruggezet' naar de beloften. Coach Peter Bosz benadrukte dat de winger zelf had gevraagd om matchritme op te doen bij Jong PSV. "Hij had het al eens eerder gevraagd, maar toen paste het niet in het schema", citeert Het Nieuwsblad de Nederlandse coach. Nu zat er genoeg tijd tussen de competitieduels van het eerste elftal, dus kon Bosz op zijn vraag ingaan. Liefhebber van het spelletje "Johan is een liefhebber en mag dus bij Jong PSV spelen. Het tekent zowel de liefhebber als de professional die hij is. Het is zeker geen straf voor hem", benadrukt Bosz.



