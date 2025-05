Blijft Dirk Kuyt langer aan boord of niet? Trainer van Beerschot spreekt klare taal en heeft een boodschap voor bepaalde mensen

Er is nog geen witte rook. Niet in Vaticaanstad en ook niet op het Kiel. De toekomst van Dirk Kuyt bij Beerschot is nog onzeker. De trainer heeft dan zelf maar uit de doeken gedaan hoe hij de dingen ziet.

Nu het seizoen stilaan ten einde loopt, is dit wel het moment om uit te kijken naar de plannen voor volgend seizoen. Dirk Kuyt schept daar duidelijkheid over bij Gazet van Antwerpen. "Wil ik graag in België blijven? Ja, ik heb het hier naar m’n zin en heb een mooi huis in Antwerpen. Is dat bij Beerschot? Die kans is niet heel groot als de omstandigheden zo blijven."

Veel duidelijker kan het niet zijn: meer dan waarschijnlijk vertrekt Kuyt bij Beerschot. "De manier waarop we afgelopen seizoen hebben moeten werken, is voor mij niet meer haalbaar. Dat heb ik lang geleden al aangegeven. Die balans had ik aan het einde van de transferperiode al opgemaakt. Maar ik ben geen opgever, geen wegloper, dus we hebben er het beste van gemaakt."

Onduidelijk wat Beerschot-bestuur wil

Die pluim mag Kuyt zeker op zijn hoed steken. Hoewel het al lange tijd vaststaat dat Beerschot degradeert, blijft hij zijn spelers wel op scherp zetten. Mogelijk hangt het ook niet enkel van zichzelf af of een verlengd verblijf überhaupt tot de mogelijkheden behoort. "Daarnaast moet ik kijken of de club mij wel aan boord zou willen houden, want tot vandaag heb ik daar niet meer met bepaalde mensen over gesproken."

Het is dus nog afwachten of er een gesprek komt tussen het bestuur en Kuyt. In elk geval draagt de Nederlander zijn huidige ploeg een warm hart toe. "Ik vind Beerschot echt een fantastische club. Dat heb ik al vaak gezegd, en ik meen het ook. Beerschot zit in mij. Ik heb niets dan bewondering voor onze spelers, voor onze supporters, voor de mensen die zich dag in dag uit voor Beerschot inzetten, maar ik kijk vooruit."

Mogelijk wel wat interesse voor Kuyt

Dat moet Dirk Kuyt natuurlijk ook doen. Ondanks de slechte resultaten met Beerschot zou het niet verbazen als hij op belangstelling van andere ploegen kan rekenen.