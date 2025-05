Drama dreigt voor Cercle Brugge: De Wulf moet op zoek naar een nieuwe geluksbrenger

Deze zaterdag wordt het erop of eronder voor Cercle Brugge. Groen-zwart moet winnen op het veld van Beerschot en hopen dat STVV punten laat liggen in Kortrijk. Alleen dan is rechtstreekse redding in de Jupiler Pro League nog mogelijk.

Een week eerder zag het er nochtans rooskleurig uit voor Cercle. Na de zege tegen STVV sprong de ploeg opnieuw naar de leiding in de Relegation Play-offs. Tegen KV Kortrijk, dat al veroordeeld is tot degradatie, bracht groen-zwart zaterdag echter een bijzonder zwakke prestatie.

Coach Jimmy De Wulf was allesbehalve mals in zijn analyse. “We hadden iedereen op het hart gedrukt hoe belangrijk deze match voor Cercle was, en toch startten we enorm slap. Dat was één grote ontgoocheling", vertelt de trainer in Het Nieuwsblad.

De Wulf moet veranderen van geluksbrenger

Opmerkelijk detail: De Wulf droeg zaterdag dezelfde groene trui als in de gewonnen match tegen Beerschot vier weken eerder. Deze keer bracht het echter geen geluk voor de Vereniging. Voor de voorlopig laatste opdracht van het seizoen zal hij dus op zoek moeten naar een andere geluksbrenger.

De situatie voor Cercle is dan ook zeer duidelijk. De Vereniging moet winnen op het Kiel tegen Beerschot en hopen dat KV Kortrijk zich nog één keer wil tonen in eigen huis tegen STVV. Zo niet, wacht een alles-of-niets-barrageduel op 18 en 23 mei tegen een 1B-club.

Met De Wulf staat dit seizoen al de derde trainer aan het roer bij Cercle Brugge. De vraag is of hij Cercle daadwerkelijk in 1A kan houden