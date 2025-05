Marc Wilmots ziet nu al wat er gaat gebeuren met de carrière van Vincent Kompany

Zonder zelf in actie te moeten komen pakte Bayern München de titel in de Bundesliga. Meteen een nieuw kampioenenfeest voor Vincent Kompany.

Vincent Kompany heeft met de landstitel met Bayern München zichzelf als trainer nog meer op de kaart gezet. En dat zal ongetwijfeld deuren openen in de toekomst.

Ook Marc Wilmots is overtuigd dat Kompany nog meer in zijn mars heeft. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer hij aan de slag zal gaan bij Manchester City.

“Coachen is een kwestie van timing. De planeten moeten op één lijn staan. Je moet vrij zijn of de nodige bepalingen in je contract hebben om te kunnen vertrekken. Maar de lijn naar City is al getrokken”, klinkt het bij de RTBF.

Binnen een jaar, twee of misschien zelfs drie, het is allemaal mogelijk. Kompany heeft volgens Wilmots laten zien dat hij tot de top van Europa behoort.

“Als je bij Bayern zit, zit je aan de top. Als je aan de top hebt gestaan, ben je gemaakt voor de top, en City is een deel van zijn thuis. En hij kent het van binnen en buiten. Het is aan hem om op een gegeven moment tegen zichzelf te zeggen: dit is het moment om naar huis te komen en iets nieuws te schrijven, niet als speler, maar als coach.”

En dan is er nog het sprookje van de Rode Duivels. Ook voor die job is Kompany heel erg geschikt volgens Wilmots. Maar dat moet nog eventjes de ijskast in. “Hij is nog zo jong dat ik niet denk dat hij zich nu gaat settelen. De nationale ploeg komt later wel.”