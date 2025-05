Analist is zwaar onder de indruk van topduo bij STVV: "Een supervondst van Vrancken"

STVV heeft afgelopen weekend uitstekende zaken gedaan in de strijd om het behoud in de Jupiler Pro League. Met nog één speeldag en eventueel een barrage in het vooruitzicht heeft STVV het lot volledig in eigen handen.

Nadat Cercle Brugge zaterdag onderuitging tegen KV Kortrijk, kreeg STVV op zondag de kans om een serieuze stap te zetten richting zekerheid. Die kans lieten ze niet liggen. Ze klopten Beerschot en nestelden zich zo in een comfortabele uitgangspositie. Analist Jacky Mathijssen ziet het in Het Belang van Limburg helemaal goedkomen voor STVV. “Door te winnen tegen Beerschot heeft STVV zichzelf in een sterke uitgangspositie genesteld. Ik zie het dus wel goedkomen met de Kanaries.” Indrukwekkend duo bij de Kanaries Mathijssen was bovendien onder de indruk van de opstelling van trainer Wouter Vrancken, en vooral van een opvallend duo op de rechterflank. "Ik vind het vooral wraakroepend dat het tot de voorlaatste wedstrijd van het seizoen heeft moeten duren voordat een trainer van STVV uitpakte met het duo Patris - Vanwesemael op rechts. Een jonge, Belgische tandem waar duidelijk muziek in zit voor de toekomst." "Een supervondst van Vrancken, waarbij ik me afvraag waarom zijn voorganger dat nooit heeft geprobeerd. Die jongens lopen daar toch al een heel seizoen rond. STVV kan zich dus opmaken voor de laatste en misschien beslissende week van het seizoen. Deze week trekken ze naar Kortrijk, waar ze de redding definitief kunnen veiligstellen. Mocht dat niet lukken, dan volgt een barragewedstrijd waarin alles nog op het spel staat.