Bilal El Khannouss ophalen bij Leicester? 'Deze transfersom rekent de Engelse club aan'

Zal Bilal El Khannouss volgend seizoen bij Leicester blijven? De kans is groot dat het antwoord op die vraag negatief zal zijn door de degradatie van de club uit de Premier League.

De Foxes zijn dit seizoen gedegradeerd naar de Championship (de Engelse tweede divisie), een zware klap voor de Engelse club die waarschijnlijk verschillende spelers zal verliezen.

De voormalige speler van KRC Genk zou daar wel eens bij kunnen horen. De aanvallende middenvelder heeft een contract tot juni 2028, maar volgens de Belgische sportjournalist Sacha Tavolieri is er een afkoopclausule van 26 miljoen euro van kracht.

Volgens het medium CaughtOffSide tonen verschillende Engelse clubs interesse. Wolverhampton, Fulham, Newcastle United en Aston Villa volgen zijn situatie op de voet.

De in België geboren speler heeft dit seizoen aan de meeste wedstrijden van zijn team deelgenomen en zijn prestatieniveau heeft ongetwijfeld de interesse gewekt van vele clubs. Meer informatie zal wellicht snel volgen.

🦁🔵 Info #LCFC:

🇲🇦 The Foxes just set the price of the release clause for Bilal El Khannouss! Following Leicester City’s relegation to the Championship, club’s management will demand €26M to let go their Moroccan talent during the upcoming transfer window. #mercato… pic.twitter.com/WumqinnfOO