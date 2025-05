OHL zet ambities kracht bij en voegt jonge aanvoerder toe aan zijn selectie

Oud-Heverlee Leuven heeft Kristen Ngandimoun, de aanvoerder van de U16, een eerste profcontract gegeven. De jonge middenvelder blijft daardoor tot 2028 bij de club.

Kristen Ngandimoun, die sinds zijn jeugdjaren bij OHL speelt, heeft een contract getekend dat hem tot 2028 aan de club bindt. De 16-jarige middenvelder heeft zich bewezen met sterke prestaties op het veld en is een van de meest veelbelovende talenten van de club, zo bevestigt OHL op haar website.

Ngandimoun staat bekend om zijn leiderschap op het veld. Als aanvoerder van de U16 is hij niet alleen een belangrijke schakel in het spel, maar ook een voorbeeld voor zijn medespelers.

"Kristen heeft dit contract verdiend met zijn prestaties op en naast het veld. Met vijf goals en acht assists is hij sowieso belangrijk, maar daarnaast is hij een echte leidersfiguur", aldus Hans Somers, Head of Academy bij OHL.

Terwijl OHL zich richt op de toekomst met Ngandimoun, blijven de huidige prestaties in de Europe Play-offs belangrijk. Hoewel ze zes punten achter leider Charleroi staan, is er nog steeds uitzicht op groepswinst en mogelijk een Europees ticket, al is die opdracht zéér moeilijk.

OHL trekt zondagavond naar Dender. Benieuwd wanneer we Ngandimoun op het hoogste niveau aan het werk zullen zien.