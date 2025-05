"Rangschik dat heel hoog": Van der Elst en Vanhaezebrouck vol lof voor Vincent Kompany

Bayern München is sinds afgelopen weekend kampioen. Met nog twee speeldagen te gaan hebben ze acht punten voorsprong op de eerste achtervolger Bayer Leverkusen. Een serieuze ommekeer met vorig seizoen.

Vorig jaar werd Bayern München teleurstellend derde in de rangschikking, op achttien punten van leider Bayer Leverkusen. Dan doen ze het dit seizoen toch een pak beter met een titel.

Knappe titel voor Kompany

Al zijn de absolute cijfers niet eens zo verschillend. Vorig jaar pakte Der Rekordmeister 72 punten in het eindtotaal, dit seizoen kunnen ze nog op 82 uitkomen - aan de 90 van Leverkusen vorig jaar komen ze dus zeker niet.

In de Duitse Beker werden ze uitgeschakeld in de achtste finales en in de Champions League in de kwartfinales tegen Internazionale. Toch schatten de analisten de prestaties van Vincent Kompany hoog in bij Bayern.

Heel hoog ingeschat

"Ik rangschik die heel erg hoog. Van in het begin hebben ze alles gedomineerd in Duitsland met veel druk op de tegenstander en fijn voetbal", aldus Franky Van der Elst in Extra Time. "Het was soms risicovol voetbal en niet altijd even makkelijk voor de centrale verdedigers."

Hein Vanhaezebrouck pikte in: "Er was weinig concurrentie en het wordt elk jaar verwacht van Bayern dat ze kampioen spelen, maar het is een fantastische prestatie."