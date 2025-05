🎥 Het Braziliaanse avontuur begint nu echt: Francis Amuzu scoort op ferme wijze zijn eerste voor Gremio

Francis Amuzu schitterde tegen Bragantino met een prachtig doelpunt aan het einde van de wedstrijd. Een lichtpuntje in het moeilijke seizoen van Grêmio.

Francis Amuzu heeft zijn allereerste doelpunt gescoord bij Gremio. Dit weekend, tegen Red Bull Bragantino, brak Amuzu de ban in de slotfase.

In de 87e minuut bij een 0-0 stand gebeurde het. Grêmio pikte de bal op in de eigen helft en lanceerde een snelle tegenaanval. Amuzu brak door, controleerde de bal in volle vaart en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied. De bal scheerde over de grond en ging tegen de netten.

Braithwaite vanuit het middenveld heeft meer gedaan dan een vissersman en zelfs dan Monsalve.



WAT EEN GOAL van Amuzu die de bal schoonmaakt en schiet om zijn eerste doelpunt te maken in het Grêmio-shirt

Maar de vreugde bleek van heel korte duur. Amper twee minuten later reageert Bragantino en tekende het voor de gelijkmaker. Een wreed scenario, maar dat doet niets af aan de prestatie van Amuzu.

Dit gelijkspel houdt Grêmio op een kwetsbare positie in het klassement. De club staat momenteel op de 14e plaats in de Braziliaanse competitie met slechts 9 punten.

Duizenden kilometers verwijderd van Brussel, werkt Amuzu aan zijn toekomst. Ver weg van de schijnwerpers van het Lotto Park maar nog steeds gedreven door dezelfde passie.