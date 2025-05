Ferme update in transfersaga Kevin De Bruyne vlak voor erg pijnlijke wedstrijd voor Napoli

De MLS, Saoedi-Arabië of Liverpool? De voorbije maanden passeerden heel wat geruchten over de toekomst van Kevin De Bruyne. De enige zekerheid was dat hij niet bij Manchester City zal blijven. Ondertussen lijkt het Napoli te worden ... of niet?

Kevin De Bruyne zou groen licht hebben gegeven voor een transfer naar Napoli. Een paar dagen geleden kwam al naar buiten dat het management van KDB al zou hebben samen gezeten met de sterke mannen van Napoli.

🇧🇪 Kevin De Bruyne’s representatives met Napoli’s sports director Giovanni Manna last week as called by @DiMarzio. De Bruyne’s keen on joining Italy after positive feedbacks with his Belgian teammates with Belgian Red Devil, Romelu Lukaku & Dries Mertens. Napoli’s supposed to… pic.twitter.com/VidSuxaCZZ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 8, 2025

Kevin De Bruyne wordt dus nadrukkelijk bij Napoli genoemd, de Zuid-Italiaanse club waar ook Romelu Lukaku het mooie weer maakt en in het verleden ook Dries Mertens een belangrijke rol had.

En dus is de vraag: wat is er van aan? Daarover wilde sportdirecteur Giovanni Manna weinig over zeggen voor de wedstrijd van Napoli tegen Genoa. "Nu praten over transfers is te gek en absurd."

Slechte zaak in Serie A

Ondertussen deed Napoli een slechte zaak in de strijd om de Italiaanse titel. Lukaku bracht de Napolitanen op voorsprong en ook Raspadori deed dat, maar evenveel keren kwam Genoa terug: 2-2.

Achtervolger Internazionale won wél, met 0-2 bij Torino. Met nog twee wedstrijden te spelen is de kloof nog amper één punt en dus kan het nog heel spannend worden.