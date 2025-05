Imke Courtois komt met belangrijk transferadvies voor Kevin De Bruyne: "Als hij maar niet naar daar trekt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne zal binnenkort een grote beslissing moeten nemen over zijn toekomst. De Rode Duivel zal deze zomer een nieuwe club kiezen.

Kevin De Bruyne kondigde een tijdje geleden zijn afscheid aan bij Manchester City. De aanvallende middenvelder speelt nu zijn laatste wedstrijden voor The Citizens.

De grote vraag blijft nu uiteraard waar hij volgend seizoen zal spelen. Niemand heeft er een antwoord op, al blijven de geruchten zich opstapelen. "Kevin moet vooral kiezen waar hij zich heel goed voelt", vindt Imke Courtois bij De Zondag.

De Bruyne werd vooral gelinkt aan clubs uit de MLS en de Saudische Pro League. Onlangs ook nog aan Napoli, waar we hem samen met Romelu Lukaku zouden kunnen bezig zien.

"Als hij maar niet naar Saoedi-Arabië trekt", gaat Courtois verder. "Als ik zou mogen kiezen, trok ik naar Bilbao. Geweldige stad en klimaat."

"Toch hoop ik nog steeds dat hij kiest voor een club in de Premier League. Gewoon omdat dat nog steeds de beste competitie is en hij daar nog wel een rol had kunnen innemen. Zo krijgt Pep ook lik op stuk", besluit ze.