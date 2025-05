Kompany doet wel iets heel raars tijdens titelviering, maar nu hebben we ook de verklaring

Tijdens de titelviering in de Allianz Arena verraste Vincent Kompany vriend en vijand door vlak voor het omhoog houden van de kampioensschaal een wit kaketoe-beeldje op het podium te zetten. De reden bleef in eerste instantie onuitgesproken.

In een interview met Sky Sport hield Kompany het mysterie in stand. “Ik vertel het aan niemand", glimlachte hij. “Het verhaal zal ooit wel uitkomen. Maar dit beeldje gaan we zeker terughalen, het is nu waarschijnlijk alleen maar meer waard.”

Clubicoon en Sky-analist Lothar Matthäus bracht later helderheid. Het beeldje was zondag gestolen uit een restaurant waar de Bayern-selectie de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen bekeek. Na het gelijkspel van de rivaal verzekerde Bayern zich van de titel, en het souvenir vond gretig aftrek onder de spelers.

Joshua Kimmich wist er weinig zinnigs over te zeggen. “Geen idee waarom het er staat", zei hij met een grijns. “Maar de feestvreugde was waanzinnig, dus misschien heb ik het gewoon gemist.”

Volgens Kimmich is assistent-trainer Aaron Danks al helemaal verknocht aan de kaketoe. “Hij neemt het beeldje overal mee naartoe", vertelde Kimmich. “Ik denk dat die kaketoe nog wel een week meefeest.”

Wat de symboliek van het beeldje precies is, blijft dus voorlopig een insidersgeheim. Voor nu prijkt het kaketoe-beeldje prominent naast de kampioensschaal, als aandachtstrekker in de feestvreugde van Bayern München.