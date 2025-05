Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club: "Onbegrijpelijk, onvergeeflijk en beschamend"

De Relegation Play-offs zijn gedaan sinds afgelopen weekend. Cercle Brugge speelt de barragewedstrijden tegen Patro Eisden Maasmechelen.

STVV is de enige ploeg uit de Relegation Play-offs die zich rechtstreeks kon verzekeren van het behoud. KV Kortrijk en Beerschot degraderen sowieso terwijl Cercle Brugge nog barragewedstrijden moet spelen tegen Patro Eisden Maasmechelen.

Peter Vandenbempt is onder de indruk van de Vereniging, en absoluut niet op een positieve manier. "Ik vind dat eigenlijk ongelofelijk. Dat die Champions' Play-offs en het Europese voetbal redelijk uniek zijn voor Cercle, oké. Maar dat het verval zo groot zou zijn, had niemand durven te voorspellen", zei hij bij Sporza.

Vandenbempt wijst wel een oorzaak aan. Cercle is het immers niet gewoon om Europees voetbal te spelen. "Natuurlijk heeft Cercle flink geleden onder die Europese belasting, waarmee ze met die jonge ploeg zonder ervaring niet goed overweg zijn gegaan. In de post-Europese weekends hebben ze 8 keer verloren in 13 wedstrijden en maar 3 keer kunnen winnen. Dat weegt natuurlijk door."

De laatste weken verdween dat excuus volledig, en nog kon Cercle het niet klaarspelen. Vandenbempt had zich de Relegation Play-offs heel anders voorgesteld. De Vereniging kan zich uiteraard nog redden, maar het verschil met vorig jaar is énorm.

"Zelfs al hebben ze in de winter met Denkey en Olaigbe veel doelpunten en kwaliteit verkocht, dan nog is het onbegrijpelijk en onvergeeflijk dat je met deze kern de play-offs niet wint. Ik dacht dat het met de vingers in de neus zou gebeuren. 0 op 6 in de laatste twee wedstrijden tegen Kortrijk en Beerschot, die al gedegradeerd zijn. 3 doelpunten tegen in 8 minuten na de rust, dat is gewoon beschamend."