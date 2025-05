"Zestig procent vertrekt hier": sterkhouder geeft vertrek toe, ook coach neemt plots afscheid van JPL-ploeg

Het laatste doelpunt in eerste klasse van KV Kortrijk voor minstens één seizoen is van Nayel Mehssatou gebleken. Volgend seizoen gaan we hem in ieder geval niet terugzien in de Challenger Pro League bij De Kerels. En hij zal niet de enige zijn die vertrekt uiteraard.

Voor KV Kortrijk wordt het volgend seizoen een jaartje in de Challenger Pro League. Meteen opnieuw promoveren is nog niet veel ploegen gelukt - enkel KV Mechelen kon dat in de laatste twintig jaar. En bij De Kerels gaat er ook veel veranderen, besefte ook (dit weekend nog) coach Bernd Storck: "Zestig procent van de spelers hier zal vertrekken, dus je mag er niet vanuit gaan dat we meteen opnieuw zullen kampioen spelen of promoveren." Ook Storck vertrekt Ondertussen heeft de coach zelf ook de vlucht vooruit genomen. Hij trekt zoals geweten naar Cercle Brugge om er de barrages tegen Patro Eisden Maasmechelen af te werken om zo zelfs wél in de Jupiler Pro League te blijven. Een van die vertrekkers wordt Nayel Mehssatou, de voorlopig laatste doelpuntenmaker voor KV Kortrijk in de eerste klasse. "Het was een bijzondere laatste wedstrijd en het is mooi om met een doelpunt te kunnen afsluiten." Mehssatou weg na drie jaar Kortrijk "Ik wens de club het allerbeste. Ik heb hier heel veel steun gekregen en ik voelde me hier heel goed. Dat ik als kapitein kon afsluiten na drie jaar? Dat is heel mooi." "Maar ik ga de club dus wel verlaten na drie jaar hier. Het is jammer dat het niet gelukt is om ons in de Jupiler Pro League te houden", aldus nog Mehssatou. Hij zal niet de enige vertrekker zijn.