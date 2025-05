Beerschot maakt vandaag al frisse start in de Challenger Pro League met nummer 13 als belangrijkste troef

Na een seizoen vol sportieve ontgoochelingen en uiteindelijk degradatie uit de Jupiler Pro League, kijkt Beerschot opnieuw vooruit. De club wil met een positieve en symbolische boodschap herbeginnen in de Challenger Pro League en zet daarbij vol in op haar historische stamnummer: dertien.

Het stamnummer dertien is al jaren een herkenbaar element voor Beerschot en wordt nu ingezet als krachtig symbool voor verbondenheid en heropstanding. In een boodschap aan de fans benadrukt de club dat dertien meer is dan een nummer: het staat voor trouw in goede en slechte tijden.

Nummer 13 als paarse draad

Concreet start de verkoop van abonnementen dinsdagmiddag om dertien uur. Zowel huidige abonnees als nieuwe supporters kunnen vanaf dat moment hun plaats voor het seizoen 2025/2026 in het Olympisch Stadion veiligstellen.

Wie er snel bij is, geniet bovendien van een korting van, hoe kan het ook anders, dertien procent op de abonnementsprijs. Deze actie loopt tot en met 30 juni.

De prijzen voor een abonnement variëren tussen 80 en 305 euro, afhankelijk van de gekozen tribune. Daarmee ligt het prijskaartje voor een seizoen in de Challenger Pro League iets lager dan tijdens het voorbije seizoen in de Jupiler Pro League. Vanaf 3 juli vervalt het voordeeltarief en gaan de overblijvende plaatsen in open verkoop.

Tal van voordelen voor abonnees

Beerschot voorziet voor zijn abonnees een reeks bijkomende voordelen. Zo behouden ze hun vaste plaats voor de reguliere competitie en eventuele play-offs, krijgen ze voorrang bij Croky Cup-thuiswedstrijden en kunnen ze gratis naar alle jeugdwedstrijden.

Een ander belangrijk voordeel is dat abonnees hun huidige plaats kunnen behouden voor toekomstige seizoenen. Wie nu intekent, krijgt bij de start van de campagne voor seizoen 2026/2027 automatisch voorrang om zijn abonnement te verlengen. Daarmee beloont Beerschot zijn trouwe supporters.